Paulo Roberto Falcao è da qualche mese il nuovo coordinatore sportivo del Santos. Squadra storica dove gioca e segna Marcos Leonardo. L'attaccante classe 2003 (alto 174 centimetri) che ha realizzato 42 gol in 142 presenze con il club carioca (8 in 20 gare in questa stagione) e che piace alla Roma. A confermare l’interesse dei club europei (anche lo Sporting Lisbona lo segue) è stato proprio il Divino in mixed zone dopo la gara di Libertadores contro il Newell's Old Boys: “Lo vogliono molti club europei, Roma compresa. Ma per ora non sono arrivate proposte. Il nostro presidente è molto serio e fermo e finché non arriva proposta non ne parliamo. Per ora sono solo speculazioni. Vedremo quando ci sarà un’offerta seria. Lui è davvero bravo, potrebbe fare bene in Europa”. La trattativa non è però così semplice visto che Marcos Leonardo ha un contratto lungo (fino al 2026) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma le due società potrebbero chiudere per una cifra vicina ai 20 milioni anche grazie all’aiuto di Falcao.