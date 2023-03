Il padre di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce convocato in Nazionale da Mancini, ha dichiarato a Sportitalia: "La scorsa estate lo voleva anche lo Spezia, vivendo a Genova sarebbe stato molto più comodo per lui. Ma il Lecce lo ha convinto e ora è felicissimo della scelta fatta. E' ancora presto per conoscere il suo futuro, posso solo dire che al 90% il Lecce riscatterà il suo cartellino dalla Sampdoria".