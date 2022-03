Ladopo quelle. Dopo ile il, tocca aleliminare i bianconeri dalla competizione più ambita.e questa voltaperché arrivato in casa e contro un avversario non certo imbattibile, peraltro messo sotto dal punto di vista del gioco per gran parte della partita. Ma il flop per la Vecchia Signora è di quelli leggendari.indicandodi questa situazione.1) Il tecnico Massimiliano Allegri2) Il presidente Andrea Agnelli3) La dirigenza, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini4) La squadra