Mentre la Sampdoria sprofondava in Serie B, a Genova andava in scena un incontro per dirimere in qualche modo il futuro del club. Nel capoluogo si sarebbero infatti incontrati l'ex proprietario Edoardo Garrone e l'attuale presidente blucerchiato Marco Lanna.



Secondo Il Secolo XIX il dialogo di ieri, incentrato sulle possibilità di salvare il club, sarebbe stato costruttivo e potrebbe portare qualche novità a breve. L'obiettivo del CdA è quello di evitare il fallimento con un investitore pronto a proporre un piano di ristrutturazione del club. Il nome che viene fatto da tempo è quello di Alessandro Barnaba, supportato proprio da Garrone.