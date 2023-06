Con l'eliminazione alla fase a gironi degli Europei Under 21 in Romania e Georgia l’Italia dice addio anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024. L’accesso ai Giochi Olimpici è infatti garantito alle migliori tre Nazionali del torneo, oltre alla Francia già qualificata in quanto padrone di casa. Arrivare almeno in semifinale (quindi passare i gironi e vincere i quarti di finale) avrebbe garantito agli Azzurrini di giocarsi fino alla fine la qualificazione alle Olimpiadi estive, dalle quali mancano dal 2008 e non vincono una medaglia d'oro addirittura dal 1936 (bronzi nel 1928 e 2004).