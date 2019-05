Brand Seleco, il sogno di rivitalizzare il brand è svanito. Come riporta Sport Economy, il Tribunale Ordinario di Milano ha decretato il definitivo fallimento dell'azienda produttrice di elettrodomestici. Già durante la finale di Coppa Italia lo storico marchio non era presente sulle maglie della Lazio.



SPONSOR STORICO - Il brand Seleco negli anni '80 è stato main sponsor della Lazio per molte stagioni, poi nel 2016 è stato acquisisto dalla Twenty SPA, che aveva studiato un rilancio, anche sportivo, in grande stile. Sponsor della Lazio, poi della Salernitana sempre di Lotito, ha acquisito la Pro Piacenza. Pochi giorni fa il crack definitivo, la fine di un sogno.