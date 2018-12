A un evento organizzato dallo sponsor SportPesa, Iago Falque ha parlato della sua esperienza al Torino. "A Torino ho trovato la mia casa, ho trovato la mia stabilità. Entrare in questa squadra, mettere questa maglia è qualcosa di speciale, sento che questa è la mia squadra".



Poi sulla sua stagione: "In Spagna e in Inghilterra sono state esperienza diverse, in Inghilterra è stato un periodo difficile, quando uno non gioca si sente un po' frustrato. Quella dell'anno scorso è stata la mia miglio stagione ma quest'anno, se non avrà infortuni, penso che potrò fare anche meglio".