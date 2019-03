Questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Iago Falque ha raggiunto un traguardo molto importante: l'attaccante del Torino ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia granata addosso.



Falque è alla sua terza stagione al Torino, che lo aveva acquistato dalla Roma nell'estate del 2016. Le cento presenze (novantacinque delle quali in campionato, le restanti in Coppa Italia) sono state arricchite da trenta gol, l'ultimo dei quali segnato all'Atalanta nella vittoria casalinga dei granata per 2-0.