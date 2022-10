Il caso della falsa notizia che vedeva protagonista Wanda Nara, la moglie dell'allora capitano dell'Inter, Mauro Icardi, e il centrocampista ancora in nerazzurro, Marcelo Brozovic, si arricchisce di un'altra triste pagina. Il centrocampista ex-Inter e oggi al Tottenham, Ivan Perisic, non si è infatti presentato in aula per testimoniare nel processo in cui Fabrizio Corona è imputato per diffamazione.



Il Tribunale di Milano presieduto dal giudice Elisabetta Canevini, ha quindi disposto per l'esterno croato una multa da 500 euro e l'accompagnamento coattivo per mezzo delle forze dell'ordine per testimoniare. Perisic non si è presentato in autla in quanto impegnato nel match di Champions League del Tottenham, ma non ha concordato con il giudice la sua mancata partecipazione all'udienza odierna.



Perisic non è però l'unico di cui non vi è traccia in tribunale. Anche Mauro Icardi, convocato per una deposizione, non si è presentato. L’attaccante del Galatasaray non ha lasciato il nuovo indirizzo turco e non si è presentato, con il giudice che ha fatto scrivere agli atti che un’ulteriore assenza sarà valutata come rimessione di querela che però lo stesso Corona non ha intenzione di accettare.