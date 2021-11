Si avvicina il rientro in campo per Robin Gosens che tramite i social ha mostrato il proprio ritorno in campo per i primi allenamenti a parte effettuati negli scorsi giorni. I tempi del recupero sono rispettati e dicembre è il mese in cui il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini potrà riabbracciare il tedesco fermo a causa di uno strappo dallo scorso 29 settembre.