Tornato in Italia in estate dopo l'esperienza con l'Inter, Marko Arnautovic ha fatto un primo bilancio della sua stagione rossoblù dal ritiro dell'Austria: "Direi che sta andando bene, ma potrebbe andare ancora meglio. Non sono un tipo che si accontenta. Come sto? Ogni volta che gioco sento dolore, non pensavo di sentire così male. Soffrivo ogni minuto, in ogni gara e ogni volta che mi allenavo; ma all'Europeo volevo esserci. Faccio terapie ed esercizi, così va un po' meglio".