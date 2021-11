Non arrivano buone notizie per l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dalla seduta di allenamento di oggi, in vista della partita contro il Milan di sabato sera. Oltre alle sicure assenze di Milenkovic, Martinez Quarta e Nastasic, anche oggi Alexander Kokorin si è allenato a parte e si allontana da un recupero per la prossima partita di campionato.