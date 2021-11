Prime impressioni di Genoa per Andriy Shevchenko, che oggi ha vinto 3-1 nell'amichevole in famiglia contro la Primavera; reti di Melegoni, pareggio di Boci, poi Gjini (schierato con la prima squadra per le assenze dei nazionali) e Bianchi. "E' stato un buon test che ha chiuso una settimana di lavoro positiva" ha commentato Sheva ai microfoni ufficiali.