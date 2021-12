Dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla vittoria con la Salernitana, la Juve è tornata al lavoro al JTC. Domenica all’Allianz Stadium arriva il Genoa nella prima delle 5 gare del dicembre bianconero.



Squadra in campo questa mattina focalizzata su esercitazioni per lo sviluppo della manovra avanzata, con possesso palla e partitina finale. Hanno lavorato a parte anche oggi McKennie e De Sciglio e le loro chance di recupero per la partita contro il Genoa di domenica.