Una doppietta per prendersi la testa della classifica dei marcatori in coabitazione con Vlahovic e poi un problema fisico che ha indotto Maurizio Sarri a toglierlo, a scopo precauzionale, durante l'intervallo: è stata questa la partita contro la Samp di Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio destro che andrà valutato nelle prossime ore.