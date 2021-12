Olivier Giroud ha messo nel mirino la gara di domenica sera contro il Napoli. L'attaccante francese oggi ha svolto lavoro personalizzato, sta meglio e domani verrà valutato per decidere se può rientrare in gruppo. Il giocatore scalda i motori e vorrebbe tornare in campo nel posticipo contro la squadra di Spalletti, ma la sua presenza è ancora in dubbio.