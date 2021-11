Il difensore della Roma Marash Kumbula si è fermato dopo 17' nella sconfitta dell'Albania contro l'Inghilterra ed è stato sostituito dal difensore del Lecce Dermaku. Da verificare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Un problema in più per Mourinho, che contro il Venezia l'aveva schierato titolare e per la ripresa del campionato spera di recuperare Smalling.