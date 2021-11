Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita con la Primavera. Ribery non ha preso parte all’allenamento a causa di gastroenterite. Kastanos e Schiavone hanno svolto un lavoro atletico specifico per affaticamento muscolare. M. Coulibaly, Ruggeri e Strandberg si sono sottoposti a seduta fisioterapica. La seduta di rifinitura in vista della gara di venerdì a Cagliari è fissata per domani alle ore 11:00.