Continua sotto la pioggia fine di Bogliasco la preparazione della Sampdoria al match dell’Epifania con il Cagliari. Dopo una serie di torelli e un’esercitazione tecnico-tattica, Roberto D’Aversa e staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una partitella in famiglia, rinforzata da un nutrito gruppo di giovani della Primavera. Sedute individuali per Albin Ekdal (anche sul campo) e Valerio Verre (in palestra). Prosegue invece in Danimarca l’iter di recupero di Mikkel Damsgaard. Domani, martedì, nuovo mattutino in agenda.