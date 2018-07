In palio ci sono dei Buoni Regalo Amazon.it *: dal valore di 100 € per i potenziali vincitori delle classifiche settimanali; di 500 € per il primo classificato, di 250 € per il secondo classificato e di 150 € per il terzo classificato nellaA parità di punti, vince chi ha giocato prima in ordine di tempo.I punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede. Chi gioca sulla permanenza dei calciatori nelle squadre di cui già fanno parte (es.), potrà fare punti con loro solo nell'ultima classifica parziale e in quella finale perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (17 agosto).Ecco i calciatori ancora in gioco:- Ora si può giocare una schedina con anche 10 nuovi calciatori: Santiago(PSV Eindhoven), Karim(Real Madrid), Edinson(Paris Saint-Germain), Thibaut(Chelsea), Diego(Atletico Madrid), Mateo(Real Madrid), Robin(FC Copenhagen), Leandro(Zenit San Pietroburgo), Mario(Chelsea) e Adrien(Paris Saint-Germain).- Nella scorsa settimana l'unico affare ufficiale è stato il passaggio del portiere brasilianodalla Roma al Liverpool. Fra tutti quelli che lo hanno indovinato,per questione di secondi, meno di un minuto! E si aggiudica così un Buono Regalo Amazon.it * dal valore di 100 €.*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal