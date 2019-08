, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA. Il principio è semplice: bisogna indovinare a quali squadre verranno trasferiti i calciatori. Noi ve ne forniamo inizialmente una lista di 50, tra i quali ne potrete sceglierne 10 e indicare la società che - a vostro avviso - li ingaggeranno durante il mercato estivo. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.- Già ufficiali i trasferimenti di:al Villarreal, Andersen al Lione,all'Inter,al Milan,alla Fiorentina,alla Juventus,al Sassuolo,all'Arsenal,al Wolverhampton,alla Juventus,al Boca Juniors,alla Juventus,in Cina,all'Inter,al Barcellona,al Milan,all'Atletico Madrid,allo Schalke,al Parma,all'Everton,al Milan,all'Inter,alla Lazio,al Milan,alla Fiorentina,alla Roma,al Napoli,in Cina,al Tottenham,alla Roma,all'Arsenal,alla Juventus,al Cagliari,all'Inter,alla Roma eal Genoa. ​Ma arriveranno tanti altri colpi. Direttamente dalla redazione di Calciomercato.com i nostri Andrea Robertazzi e Luca Fazzini vi lanciano la sfida, giocando la loro schedina. Cosa ne pensate?