Fantasfighe, giornata 28: Shomurodov schierato, Bisseck e Lapadula insieme, Maldini a bonus

Enrico Turcato

Il fantacalcio regala sempre sorprese inaspettate. Può capitare di ritrovarsi contro il bonus di un difensore che non gioca mai o la doppietta di un attaccante che fino a qui non aveva ancora segnato. O al contrario lasciare in panchina il gol o l’assist di un giocatore che non contribuiva quasi mai in positivo e che proprio in questo turno ha deciso di sorprendere. Ogni giornata di Serie A raccogliamo cinque “fantasfighe” incredibili, quelle che possono capitare a ognuno di noi.



CAGLIARI SHOW – Nello show del Cagliari a Salerno, oltre a Gaetano (già tre gol dal suo approdo in rossoblù), sono andati a bersaglio anche Gianluca Lapadula (secondo centro in campionato) e soprattutto Eldor Shomorudov. Una doppietta incredibile per l’uzbeko, che in Sardegna non aveva ancora portato alcun bonus. E vi assicuriamo che c’è chi l’ha schierato titolare (come vedete nella gallery).



BISSECK COLPISCE – Tra le fantasfighe di giornata va annoverato sicuramente il gol di Bisseck a Bologna. Secondo centro per il difensore tedesco, che sostituiva Pavard e che ha portato un bonus sicuramente inaspettato in un campo difficile.



KAIO, BIRAGHI E SANABRIA – I rigori sbagliati di Kaio Jorge e Biraghi avranno sicuramente provocato imprecazioni in chi li ha schierati (fantavoto complessivo 2 per entrambi), ma altrettanto inatteso era il gol di Sanabria a Napoli, che partiva addirittura dalla panchina. Quanti di voi lo hanno escluso dall’11 titolare e hanno perso uno dei suoi rari bonus?



DANIEL MALDINI – Se per Folorunsho, Dany Mota e Cambiaso i bonus non sono più così rari, non si può dire lo stesso di Daniel Maldini, che ha deciso con un suo gol la partita tra Genoa e Monza. Il 2001 ha firmato la sua seconda rete in questo campionato, dopo quella rifilata alla Salernitana. Si tratta del secondo gol nelle ultime tre giornate: da ora in avanti dategli più fiducia.



