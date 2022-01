L'esterno destro Faragò lascia il Cagliari e passa in prestito al Lecce. Restando in Serie B, la Reggina prende l'attaccante argentino Franco Orozco dal Lanus.



Due stranieri in arrivo anche per il Frosinone, che ha in pugno il terzino destro Sabelli del Genoa e due difensori: l'albanese Kalaj della Carrarese e il bosniaco Barisic dell'Osijek. Diversi giocatori sono in uscita da Frosinone: Gori piace all'Alessandria come Brighenti, che però potrebbe tornare a Vicenza; Casasola e Tribuzzi sono nei piani del Cosenza, che fatica ad avere il sì di D’Angelo (Avellino). Ciano potrebbe fare ritorno nel Crotone, che cerca di riavere anche Capezzi dalla Salernitana.



Ad Ascoli, dopo Tsadjout, è in arrivo da Pordenone anche Falasco. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo stesso Pordenone guarda in C e tratta Faggioli (Ancona Matelica) e Andreoni (Bari).