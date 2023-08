In attesa di annunciare il colpo Marcos Leonardo, la Roma si diverte anche contro la Farense nell'ultima amichevole portoghese di quest'estate e si gode l'ottima prova del Gallo Belotti. La squadra di Mourinho ha chiuso la partita nel primo tempo.A sbloccare il match l'autugol di Jorge arrivato proprio su un cross dell'ex granata. Lo stesso Belotti ha firmato il raddoppio. Azione avvolgente dei giallorossi, da Celik a Spinazzola che serve bene El Shaarawy. Il Faraone si gira alla grande e calcia in porta, il portiere respinge e Belotti sulla respinta - sul filo dell'offside - fa 2-0. Non sazio il Gallo ha colpito anche una clamorosa traversa in mezza girata. Il tris lo ha calato Pellegrini imbeccato alla grande da Mancini. E' spettacolo. Nella ripresa tanti cambi e l'autogol goffo di Kristensen a regalare un sorriso alla Farense. Poi ancora un autogol portoghese a chiudere il poker prima del gol di Maxwell.