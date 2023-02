Francesco Farioli lascia la panchina dell'Alanyaspor in Turchia. L'allenatore italiano, 33 anni, ha comunicato la propria decisione al club dopo la sconfitta di ieri in amichevole contro il Galatasaray di Zaniolo, autore del gol che ha fissato il risultato sul 2-4. In queste ore è in corso la trattativa per rescindere il contratto. Nelle scorsa settimane Farioli era stato contattato da Salernitana e Spezia, che poi hanno scelto Sousa e Semplici per rimpiazzare in panchina gli esonerati Nicola e Gotti.