Professore per un giorno. L'allenatore italiano Francesco Farioli ha tenuto una lezione a San Sebastiàn, nella casa della Real Sociedad: "Sono felice di essere stato invitato come relatore nel programma di sviluppo allenatori" ha detto l'ex tecnico del Karagumruk sui suoi profili social.



Da una parte lui, dall'altra 70 allenatori del settore giovanile della Real Sociedad con quali Farioli ha analizzato aspetti tecnici e comunicazione. L'allenatore ha parlato di tanti temi: visione sistemica, filosofia di gioco, la scelta di un modello fino a tutte le sue possibili variabili. L'allenatore italiano ha spiegato anche come costruire una squadra vincente evidenziando l'importanza di una leadership e di una comunicazione efficace: "Il calcio e la vita sono due processi di apprendimento infiniti" ha concluso Farioli sui social.