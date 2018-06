Intervenuto al sito Tim Gate, l'ex tecnico del Bari, Eugenio Fascetti, ha parlato dell'acquisto di Nainggolan da parte dell'Inter.



“Un bell'acquisto che si farà sentire in campo e anche dentro lo spogliatoio. Con lui sta nascendo una squadra fisica, ma al tempo stesso valida tecnicamente. Credo che i nerazzurri si stiano avvicinando a Juventus e Napoli. Ora cercherei di andare a prendere una mezzapunta o una punta da affiancare a Icardi. In molti sostengono che l'argentino voglia tutta l'area per sé, ma in realtà spesso è troppo solo".