Fra le pieghe del bilancio del Milan, chiuso in perdita per 126 milioni di euro, il club rossonero ha anche confermato che esiste la possibilità che l'ormai ex amministratore delegato, Marco Fassone, possa fare causa alla società per il licenziamento per giusta causa. Anche per questo motivo è stato aumentato da 11 a 17 milioni il fondo rischi, anche se la proprietà si sente tranquilla anche in caso di eventuale causa legale da parte di Fassone.