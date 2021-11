Luigi Appierto, primo presidente di Messias, al Casale, parla della favola dell’attaccante del Milan, a Tuttosport.: “Dal momento in cui l’ho guardato negli occhi tutto mi è apparso più chiaro: Junior aveva sempre la testa bassa, non diceva una parola ed era timidissimo. Ragazzi molto più scarsi di lui pensavano di essere dei fenomeni, ma lui no: aveva paura di farci fare brutta figura ingaggiandolo. Sembra quasi la storia di Aristoteles nella Longobarda di Oronzo Canà, ma stavolta non era un film: Messias era dominante in Eccellenza, un tassello decisivo per l’organizzazione di gioco che aveva dato Ezio Rossi. Ogni pallone che Junior calciava diventava oro, soprattutto su punizione: mi ha fatto vivere un anno straordinario a Casale”.