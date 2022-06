: con la vittoria contro il Pisa, la squadra dei Bagaj è approdata inper la prima volta in tutta la storia del club. La promozione in massima categoria però non rappresenta per tutti un vero e proprio esordio. Tra i biancorossi, infatti, c’è chi in A ci ha già fatto una carriera.Sono statia rilevare la squadra nel 2018, quando ancora militava in Serie C, e per la prossima stagione si troveranno a sfidare direttamente la loro squadra storica, il Milan. Quelli di Berlusconi e di Galliani non sono gli unici volti del Monza già noti alla Serie A, e soprattutto già noti al. Anche, difensore classe ’87 ed ex numero 29 rossonero, ha giocato in massima serie per gran parte della sua carriera., squadra in cui resterà complessivamente per 4 anni e mezzo, giocando in totale 131 partite e mettendo a segno 6 gol. Nel febbraio 2015 viene poi ceduto al, ma nell’estate dello stesso anno passa in prestito all', per poi tornare nel 2016 a vestire la maglia rossonera.Dopo aver lasciato il Milan nel 2018 e in seguito ad una piccola parentesi in Asia allo Jiangsu Suning arriva al Monza, voluto non a caso dai suoi ex superiori rossoneri. La stagione meno fortunata, paradossalmente, è stata quella appena terminata.. Stagione che si è però conclusa con un esito più che positivo e che potrebbe regalargli una grande possibilità: quella di tornare a giocare in Serie A. C’è da considerare però che il suo contratto è in scadenza a giugno di quest’anno e che l’età non è un punto a suo favore.