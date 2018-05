E così anche il settimo posto diventa valido per la qualificazione all’Europa League. La vittoria della Juventus in Tim Cup priva il Milan di un posto nella prossima competizione internazionale. Fiorentina e Atalanta - ma anche la Sampdoria, ancora matematicamente in corsa - ringraziano. Scambio di favori con i viola, abili nel fermare il Napoli al ‘Franchi’, regalando di fatto lo Scudetto ai bianconeri. Rivalità che, per una volta, deve farai da parte.