Il difensore di Roma e Argentina Federico Fazio ha rilasciato un'intervista al magazine francese So Foot: "So di aver fatto una grande stagione a Roma, una città in cui ho veramente trovato il mio posto. Nelle ultime due stagioni ho giocato 100 partite e mi sento benissimo fuori e dentro al campo. Sono felicissimo di giocare la Coppa del Mondo. Questo è il massimo che si può raggiungere in una carriera, perché si difendono i colori del proprio paese. Messi? E’ il miglior giocatore del mondo, quindi dobbiamo approfittarne".