a, che si realizza a cifre estremamente rilevanti:il cui raggiungimento viene giudicato "agevole" da alcune fonti di stampa,a.E in attesa che una comunicazione ufficiale giunga a confermare queste cifre, rimane da segnalare un dato che ciascuno è libero di valutare come crede:. Il suo contratto con l'scadeva al termine della prossima stagione. Si tratta dunque di una scommessa molto impegnativa, da parte della Roma. Col direttore sportivoin prima linea, a sostenere la necessità di avere subito in rosa il giocatore e a pagarne generosamente l'acquisizione.. Al momento non mancano i giudizi di chi ritiene che il ragazzo non sia ancora pronto per spiccare il salto verso un campionato così competitivo.. E un altro giudizio molto netto è giunto da Guido, ex scout dell'Ajax che dopo avere lavorato molto sul mercato dei giovani calciatori belgi si è specializzato nel trattare calciatori colombiani.In questa veste Friedrich è diventato uomo di fiducia di Jorge Mendes. Una sua dichiarazione raccolta dalla testata olandese Voetebalzone e pubblicata lo scorso febbraio riferisce che, per sapere se il ragazzo sia già printo per un campionato europeo del massimo livello. E la risposta di Friedrich è stata no. . Piuttosto sono altri gli elementi che, nel trasferimento di Justin Kluivert alla Roma, destano. Una situazione che in Olanda era stata resa nota dallo stessoDa più parti si parla esplicitamente di diritti economici in possesso di Raiola. Ciò che sarebbe contro le regole della Fifa sulle terze parti. IlUn canale che nella scorsa stagione si è rivelato sfortunato. Arrivarono in un colpo il difensore olandese Rickydale il difensore messicano Hectordal. Per Karsdorp sono stati spesi 14 milioni di euro, e altri 5 milioni sono legati a bonus. Non si sa ancora se il difensore olandese li valga, dato che un grave infortunio gli ha fatto saltare l'intera stagione. Ne sapremo qualcosa di più nei prossimi mesi. È invece assodato che Hector Moreno sia stato un flop. Pagato 5,75 milioni di euro, più 950 mila euro (!) di commissioni, già a gennaio è stato ceduto alla. I due precedenti avrebbero consigliato prudenza, e invece Monchi insiste.Vedremo se anche questo affare andrà a conclusione.. I dirigenti del club non hanno per niente apprezzato un affare nato anel corso di riunioni fra Raiola e Monchi. E gli ultras della F-Side hanno pubblicato un articolo molto duro, nel quale sono state usate parole pesanti . Raiola è stato dichiarato "persona non grata", e definito "avvoltoio italiano" (Italiaanse aasgier). Ma l'etichetta più caustica viene da un gioco di parole: Mino "rioolrat".". Difficile immaginare che ciò lo scuota. Ha fatto l'abitudine agli insulti dei tifosi, e trova sempre un presidente di club o un direttore sportivo pronti a fargli dimenticare certe amarezze.@pippoevai