Ancora un no, l'ennesimo. Ormai l'ultimo prima dell'addio. Federico Fazio ha rifutato la proposta della Salernitana di Sabatini. Il difensore argentino ha in corso un'azione legale contro la Roma considerato che da da giugno si allena individualmente a Trigoria senza essere convocato da Mourinho per le gare di campionato e coppe (è comunque stato inserito nella lista per la Serie A). L'argentino in estate aveva rifiutato diverse offerte tra cui quella del Genoa.



FUTURO - Nonostante l'assenza di minuti in campo Fazio - la cui ultima presenza in giallorosso risale al 25 aprile, nel match contro il Cagliari in cui ha siglato il suo ultimo gol - ha deciso di dire no pure alla Salernitana nonostante la volontà della Roma di liberarlo a titolo gratuito. Niente da fare, l'argentino - anche senza giocare - vuole rimanere a Trigoria fino alla fine della stagione quando scadrà finalmente il contratto. Poi probabilmente tornerà in patria. Ma non finirà la causa che andrà avanti ancora per mesi con nessuna delle due parti disposta a venirsi incontro.