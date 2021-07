A seguito dell'umiliante eliminazione in Conference League del FCSB contro i modesti kazaki dello Shaktyor Karagandy, dodicesimi in classifica nel loro campionato e appena un punto sopra la zona retrocessione, il presidente Gigi Becali ha già annunciato che può ritenersi chiusa l'esperienza per due giocatori, ossia Stipe Vucur e Zdenek Ondrasek, entrambi acquistati questa estate