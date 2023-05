Non c'erano molti dubbi in merito, maI rossoneri, che formalmente giocano in casa il primo incrocio, hanno registrato ungià nelle prime due fasi della vendita, quelle riservate agli abbonati e ai possessori della Carta Fidelity Cuore Rossonero, dopo poche ore dall'apertura del botteghino online. I tifosi rossoneri hanno risposto presente, e c'è da scommettere che quelli nerazzurri non si dimostreranno da meno.- Sono già cominciate le operazioni di prelazione per il, in "casa" dell'Inter. "In queste settimane il, si legge sul sito ufficiale. La fase più calda della vendita dei tagliandi è prevista per, quando le figure fondamentali saranno gli: ognuno di loro avrà ilIl club sottolinea sul proprio sito ufficiale come questa sia l'ennesima dimostrazione della convenienza della sottoscrizione dell'abbonamento per il campionato dell'Inter.dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata gli abbonati alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive con capienza stadi 100%: stagione 22-23 + 19-20 + 18-19 + 17-18. Questo gruppo è composto da circa 15.000 tifosi, tra cui ci sono anche abbonati da 7-8 o anche 10 e più stagioni consecutive, i quali avranno quindi priorità e prima scelta dei posti, premiando la fedeltà. Sarà necessario usare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento Serie A 22-23.dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata tutti gli altri abbonati. Chi ha comprato nella giornata di giovedì 4 maggio non potrà comprare ulteriori biglietti in questa fase di vendita: pertanto si richiede ai tifosi la massima collaborazione, ossia evitare di collegarsi comunque al sito per provare ad acquistare venendo respinti al termine della procedura.Sono previste altre due fasi, una per i soci Inter Club e una per i possessori della Tessera Siamo Noi, mentrela richiesta è veramente troppo alta.