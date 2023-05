Buone notizie per Stefano Pioli. Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di domani sera contro la Cremonese: Alessandro Florenzi, assente a Roma per influenza, ha lavorato regolarmente con il gruppo mentre Fikayo Tomori, che a San Siro sarà assente per squalifica, ha svolto un lavoro personalizzato al centro sportivo di Carnago.