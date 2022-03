Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha nuovamente attirato le attenzioni della Nazionale indonesiana che vorrebbe naturalizzarlo e convocarlo in futuro. Hasani Abdulgani, membro del Comitato Esecutivo della Federcalcio indonesiana, parlando a Bolaskor ha dichiarato in merito: "Audero è una priorità per il ct Tae-Yong. Abbiamo contattato il ct della Nazionale Mancini il quale ha detto che al momento non è interessato a portarlo in azzurro a causa dell'intensa competizione nel ruolo". A riportarlo è Il Secolo XIX