Il numero uno della Federcalcio ucraina, Andryi Pavelko, ha rivelato che la preparazione per lo spareggio mondiale di giugno contro la Scozia sarà effettuata in Slovenia, a Lubiana:



"Siamo molto grati alla UEFA, ai nostri colleghi sloveni e ovviamente al presidente Ceferin per averci proposto di organizzare a Lubiana, la sua città natale, il ritiro della nostra squadra in vista delle gare di qualificazione. Sono certo che ci forniranno le condizioni migliori per prepararci alle sfide che ci attendono. Inoltre assieme alla UEFA stiamo lavorando per organizzare una serie di amichevoli di beneficienza".