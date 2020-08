Federica Nargi e Alessandro Matri si stanno godendo le vacanze e la coppia sembra davvero felicissima e inseparabile nel soggiorno sulle spiagge di Formentera. In particolare l'ex-Velina si sta mostrando super-sexy con i suoi vari scatti in costume che, come al solito, stanno raccogliendo una pioggia di like.



C'è però chi critica la bella Federica perché in tempo di lockdown aveva raccomandato di non spostarsi fuori dall'Italia e di trascorrere le vacanze nel nostro paese: "Ma come, mica dicevi di restare in Italia?" e anche "I contagi in Spagna sono alle stelle e voi andate lì, complimenti".



Lei per ora non si difende e si gode le vacanze. Ecco come nella nostra gallery.