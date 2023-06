Federica Nargi condivide sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 4,2 milioni di followers, le foto delle sue vacanze. Gli ultimi post della moglie dell'ex attaccante Alessandro Matri sono ambientati nella splendida location dell’isola di Ponza. Scatti e immagini che ritraggono anche il mare cristallino e i panorami mozzafiato dell’isola del litorale laziale, meta piuttosto rinomata in questo periodo. Il gruppo di amici si diverte a bordo di una barca e Federica coglie l’occasione per ringraziare tutti per momenti davvero speciali. Come riporta Dagospia, a qualcuno non sarà sfuggito che lo yacht su cui Federica e i suoi amici si trovano è l’Hypnos, un 20 metri predisposto per i tour giornalieri o di qualche ora. A bordo, possono essere accolte fino a tredici persone. Due cabine, aria condizionata, dotata di tutti i comfort e con la possibilità di pranzare e cenare a bordo su richiesta. I costi del noleggio di questa imbarcazione vanno dai 750 euro al giorno. Ai fan di Federica non sarà sfuggito anche quel che si intravvede di una stellina tatuata sulla parte destra della pancia...



