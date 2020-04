Federicanon è solo una delle più grandi campionesse dello sport italiano. La nuotatrice è oramai una vera e propria influencer: il suo profilo personale Instagram vanta più di 1 milione di follower, che lei fa di tutto per tenere aggiornati sulla sua vita quotidiana, in questo periodo di quarantena obbligata. L’Olimpiade di Tokyo è stata rinviata al 2021, ma la Pellegrini già si allena, pronta a una nuova sfida. Un po’ di tempo però è riservato alla tintarella, in vista dell’estate: sul balcone, in intimo, Federica prende il sole, e fa impazzire i suoi seguaci!