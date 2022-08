Oggi sposi. La campionessa del nuoto italiano, Federica Pellegrini (34 anni) e Matteo Giunta convolano a nozze. La cerimonia del matrimonio è iniziata alle ore 16 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, dove sono arrivati i 160 invitati per due giorni di festeggiamenti a tema floreale organizzati dal wedding planner Enzo Miccio. Questa mattina colazione al Cipriani e stasera cena all'hotel JW Marriot, poi marito e moglie partiranno per gli Stati Uniti in viaggio di nozze.



