, o. Come preferite. Si presenta con questi due nomi, su Instagram, questa bella ed esuberante make up artist. Particolari? Due: ie perin particolare, e un amico speciale a quattro zampe, con tanto di profilo Instagram ‘personale’: @bullo_niky. Sul profilo IG di Federica, possiamo ammirarla in bellissimi scatti, che ritraggono la make up artist mentre indossa la maglia dellae uno strepitoso assortimento di bikini molto succinti.