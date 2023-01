e ora, il cantante,o ha ricordato su Instagram: "Faccio questo video per ricordarlo perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse. A me non è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché ci saremmo dovuti vedere, farci una foto con le nostre cicatrici".per concentrarsi sulla salute. I due sono stati molto vicini da quando l'ex attaccante aveva aiutato il rapper durante la malattia di quest'ultimo:- Questo era stato"Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore".