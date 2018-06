È il momento di Cris Brave. Per la prima volta, il giovane artista presenta il suo brano inedito “La Panchina” ?? #INDIRETTADALPALCOJAxeFedez @Fedez @jaxofficial pic.twitter.com/spILxprSHx — RTL 102.5 (@rtl1025) 1 giugno 2018

: stonato, impacciato e fuori luogo più di. Una vittoria, senza dubbio, per il rapper milanese, arrivato al successo grazie a un'invidiabile intelligenza strategica e a rime immediate e ironiche. Un po' meno una vittoria per la musica in Italia, schiava di un gusto omologato che riempie i templi live sull'onda di qualche motivetto da pubblicità estiva. Il problema è che il grande palcoscenico non è per tutti: ad esempiodietro alla sua provincialità., è stato uno spettacolo più adatto a un programma televisivo che a un'arena della musica dal vivo:, all'anagrafe Cristiano Rossi, un ragazzo di 21 anni costretto a combattere sin dalla nascita con un rarissima malattia, la tetraparesi spastica, una paralisi cerebrale che paralizza, in parte o totalmente, gli arti inferiori e superiori), molti effetti speciali e raggi laser ma pochissima qualità musicale, soprattutto quando il rap lascia spazio a un abbozzo di rock e punk spacca-timpani. A salvare lo show è stato soltantoe che sul prato di San Siro impazzivano e cantavano a squarciagola ogni singolo pezzo.CLICCA SULLAPER RIVIVERE CON FOTO E VIDEO IL CONCERTO DIIl giovane cantautore e poli-strumentista toscano, arrivato quest'anno al secondo album solista, ha dimostrato una grande maturità artistica e ha regalato un live intenso e dai suoni magnetici. Dal vivo i pezzi si vestono di una carica ipnotizzante: una doppia sezione ritmica, un pizzico di elettronica nell'arrangiamento e una band ben amalgamata rendono il concerto di Motta uno spettacolo da consigliare. Unica nota stonata: l'artista non ha dedicato neanche un pezzo al "fratello"Scherzi a parte, venerdì sera, mentre Fedez e J-Ax riempivano San Siro, nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare c'è stato concerto gratuito e molto più di nicchia. Il bravissimo. Ascoltatelo e non ve ne pentirete.Instagram: @vannipale