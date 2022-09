Sofiane Feghouli si è svincolato a luglio dal Galatasaray, con cui ha ancora un contenzioso aperto per gli stipendi arretrati. In una nota indirizzata ai media turchi, l'algerino ha però smentito di aver chiesto il pagamento degli interessi per il ritardo nel pagamento: "Amo sinceramente il club, ho ricordi indelebili. Il calcio è la mia passione e la mia professione. Per cinque stagioni ho accettato che mi pagassero lo stipendio in ritardo. Ho rivendicato ciò che mi apparteneva, non ho rubato nulla e non ho chiesto interessi. Abbiamo vinto tante cose insieme e il rispetto tra le parti deve continuare".