Lasi prepara a piazzare il primo colpo del 2024-25:dai bianconeri, sarà un rinforzo a parametro zero.Il contratto che lega il classe 1993 allascade il prossimo 30 giugno e il rinnovo non è un'opzione nonostante gli ultimi tentativi della dirigenza capitolina per convincerlo a restare, il brasiliano lascerà i biancocelesti al termine della stagione per abbracciare la causa della Vecchia Signora.- Secondo quanto riferito da Romeo Agresti infatti,, la dirigenza bianconera è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e arrivare alla fatidica firma del contratto.

Il passaggio di #FelipeAnderson alla #Juventus è in fase di definizione // Juventus are working to complete the signing of Felipe Anderson as a free agent @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 15, 2024

- Per il fantasista brasiliano è pronto un, con un ingaggio che si dovrebbe aggirare intorno ai 3 milioni di euro a stagione a Torino.- Nella stagione 2023/24 con la Lazio, finora Felipe Anderson ha collezionato 44 presenze complessive per 3.304 minuti giocati, con 5 gol realizzati e 7 assist per i compagni di squadra.