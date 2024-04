Felipe Anderson-Juventus, dietrofront! Va al Palmeiras: cos'è successo

Clamoroso: il primo caso di mercato arriva quando è appena primavera.L’ala dellaaveva comunicato in serata l’addio al club capitolino, con il quale non aveva trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza. Tutto pareva propedeutico a un suo passaggio alla. Con i bianconeri infatti era stato definito il futuro passaggio di Felipe Anderson in bianconero. La dirigenza della Continassa era al lavoro pere arrivare alla fatidica firma del contratto. Per il brasiliano era(fino al 2027, da definire la modulazione), con un ingaggio che si sarebbe aggirato intorno ai 3 milioni di euro a stagione a Torino. Tutto sfumato.

In serata è infatti arrivato ile la decisione dicomunicata alla Juventus che credeva di avere in mano il giocatore.- che ne ha annunciato sui social l'arrivo - per non precisaticome riporta il collega Alfredo Pedullà, e dopo aver

La conferma del prossimo addio tra Lazio e giocatore era arrivata proprio per voce dell'ex Santos che aveva diramato il seguente comunicato. "Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!"

- Nella stagione 2023/24 con la Lazio, finora Felipe Anderson ha collezionato 44 presenze complessive per 3.304 minuti giocati, con 5 gol realizzati e 7 assist per i compagni di squadra.