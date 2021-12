Felipe Anderson commenta ai canali ufficiali della Lazio la vittoria per 3-1 sul Genoa: ​“Io provo sempre a dare tutto per la squadra anche se non segno. Io penso al gruppo, lì davanti dobbiamo segnare, dribblare e aiutare la squadra. Pensiamo a vincere, pensiamo al collettivo e portiamo a casa punti. Se siamo tutti in fiducia funziona tutto."



LA SQUADRA MIGLIORA - "Pedro è stato bravo a trovarsi lì davanti e mettere la palla in rete. Serve fiducia, lavoriamo sempre con la consapevolezza che stiamo facendo un qualcosa di nuovo. È tanto che stiamo lavorando, parliamo tanto con il mister cercando di migliorare ogni dettaglio dalla difesa, centrocampo, fino all’attacco. Noi prima e dopo la partita analizziamo sempre gli avversari e studiamo tutto attentamente. Cerchiamo di essere più solidi, vogliamo evitare di prendere gol subito. Stiamo cercando di comunicare anche di più in campo, le vittorie ci aiuteranno a crescere e migliorare”.